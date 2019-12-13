Rusya'da depoda büyük yangın
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Rusya'da depoda büyük yangın

Rusya'da alışveriş merkezlerinin bulunduğu caddedeki bir depoda yangın çıktı.

13.12.2019 14:51 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:55
Rusya'da depoda büyük yangın

'da alışveriş merkezlerinin bulunduğu caddedeki bir depoda yangın çıktı. ekipleri, yangının diğer binalara yayılmasını engellemeye çalışıyor.

Rusya'nın başkenti 'da bulunan çok sayıda alışveriş merkezinin bulunduğu Varşova Caddesi'ndeki bir depoda yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangında, bir itfaiye görevlisinin yangına müdahalesi sırasında çatının çökmesi sonucu yaralandığı belirtildi. Depoda patlamaların da meydana geldiği duyurulurken, çıkan siyah dumanın şehrin pek çok noktasından görülebildiği aktarıldı.

Kaynak: DHA

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: Rusya'da depoda büyük yangın
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