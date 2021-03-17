Son dakika haberi... - Rusya'da DEAŞ operasyonu: Saldırı planları ve el yapımı bombalar ele geçirildi

Son dakika gündem haberine göre - Rusya'da DEAŞ operasyonu: Saldırı planları ve el yapımı bombalar ele geçirildi Rusya'da terör örgütü DEAŞ üyesinin evine gerçekleştirilen baskında el yapımı patlayıcılar ve saldırı planlarının bulunduğu haritalar ele geçirildi.

- Rusya'da DEAŞ operasyonu: Saldırı planları ve el yapımı bombalar ele geçirildi

MOSKOVA - Rusya'da terör örgütü DEAŞ üyesinin evine gerçekleştirilen baskında el yapımı patlayıcılar ve saldırı planlarının bulunduğu haritalar ele geçirildi.

Rusya'da Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), güneyinde bulunan Adigey Özerk Cumhuriyeti'nde Orta Asya uyruklu bir kişiyi örgüt üyesi olduğu şüphesiyle yakın takibe aldı. Şahsın telefonları ve para trafiği incelenirken, evine giriş-çıkışları ve internet hareketleri de izlendi. Özellikle internet üzerinden satın aldığı maddelerin bomba yapımında kullanılan maddeler olduğu tespit edilen şüphelinin evine operasyon yapılmasına karar verildi. Sabah saatlerinde operasyonun düğmesine basan FSB üyeleri, evde bulunan Orta Asya uyruklu şüpheliyi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada el yapımı bombalar, kimyasallar, Adigey Cumhuriyeti'nin başkenti Maykop'ta devlet kurumları ve insanların toplu halde bulunduğu alanların işaretlenmiş haritaları ve DEAŞ'ın sözde emirlik bayrağı ele geçirildi.

FSB tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınan şahsın DEAŞ üyesi olduğunu kabul ettiği ve yakın zamanda haritada işaretlenen yerlere bombalı saldırılar düzenlemeyi planladığı ifade edildi. Gözaltına alınan DEAŞ üyesinin cezaevine gönderildiği, bağlantısı olan kişilerin araştırıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK