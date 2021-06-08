Rusya'da damperi açılan kamyon üst geçidi yıktı
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Rusya'da damperi açılan kamyon üst geçidi yıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rusya'nın Kurgan şehri yakınlarında otoyolda seyir halinde olan kamyonun damperinin açılması sonucu üst geçit yıkıldı.

Rusya'nın Kurgan şehri yakınlarında otoyolda seyir halinde olan kamyonun damperinin açılması sonucu üst geçit yıkıldı.

Rusya'nın Kurgan şehri yakınlarında otoyolda seyir halinde olan kamyonun damperinin açılması ile otoyol üzerinden bulunan üst geçit yıkıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirilirken, kaza anı yoldaki başka bir aracın kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. Aynı üst geçidin Eylül 2020'de de damperli bir kamyonun çarpması sonucu yıkıldığı ifade edildi.

(İHA)

Rusya'da damperi açılan kamyon üst geçidi yıktı
Rusya'da damperi açılan kamyon üst geçidi yıktı
Rusya'da damperi açılan kamyon üst geçidi yıktı
Rusya'da damperi açılan kamyon üst geçidi yıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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