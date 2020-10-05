Rusya'da damat, düğünde gelini döverek öldürüp, uçurumdan attı
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Rusya'da damat, düğünde gelini döverek öldürüp, uçurumdan attı

05.10.2020 15:27 | Son Güncelleme: 05.10.2020 15:40
Rusya'da damat, düğünde gelini döverek öldürüp, uçurumdan attı

Rusya'nın Sibirya bölgesinde daha önce de cinayetten hüküm giyen bir kişi düğün gününde evlendiği kadına saldırdı. Şahıs, usulüne uygun davranmadığı gerekçesiyle döverek öldürdüğü gelinin cesedini yakındaki bir uçuruma attı.

Sibirya'nın Prokudskoye köyünde yaşanan olayda, Stepan Dolgikh hayatını birleştirdiği Oksana Poludentseva ile düğün günü evin dışında tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Dolgikh, gelin Oksana Poludentseva'yı döverek öldürdü. Dolgikh, daha sonra gelinin cansız bedenini alıp, yakındaki bir uçuruma attı. Olayı izleyen davetliler, polise haber verdiklerini ve araya girmeye korktuklarını ifade etti.

2 AYDIR TUTUKLU

Basına konuşan dedektif Kirill Petrushin, olayın 2 ay önce gerçekleştiğini, bu süre zarfında soruşturmanın yapıldığını ve damadın kendilerine her şeyi itiraf ettiğini açıkladı.

Rusya'da damat, düğünde gelini döverek öldürüp, uçurumdan attı
Rusya'da damat, düğünde gelini döverek öldürüp, uçurumdan attı
Rusya'da damat, düğünde gelini döverek öldürüp, uçurumdan attı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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