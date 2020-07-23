Rusya'da Covid-19 vaka sayısı 800 bine yaklaştı Rusya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 5 bin 848 vak'a tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 795 bin 38'e yükseldi.

Rusya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 5 bin 848 vak'a tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 795 bin 38'e yükseldi.

Rusya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vak'a sayısındaki artış sürüyor. Rusya Korona Virüs Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 5 bin 848 kişide daha korona virüs tespit edildiği, toplam vak'a sayısının 795 bin 38'e ulaştığı bildirildi. Açıklama son 24 saatte 147 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edilirken, virüse bağlı toplam can kaybı sayısının 12 bin 892'ye yükseldiği belirtildi. Vak'a sayısındaki günlük artış oranının yüzde 0.7 olduğunu aktarıldı. Ayrıca, toplam 580 bin 330 kişi de virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi tarafından yapılan açıklamada ise son 24 saatte 296 bin test yapıldığı, şu ana kadar toplam test sayısının 26 milyonu aştığı ifade edildi. Toplam 267 bin 315 kişinin de gözlem altında tutulduğu açıklandı.

(İHA)

Kaynak: İHA