Rusya'da Covid-19 salgınından bu yana 3. kez bir doktor hastane penceresinden düştü
05.05.2020 09:52 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:07
Rusya'da Covid-19 testinin pozitif çıkmasına rağmen çalışması için zorlandığı belirtilen bir ambulans doktoru hastanenin ikinci kattaki penceresinden düşerek yaralandı. Böylelikle, Rusya’da salgının çıkmasının ardından hastane penceresinden düşen doktor sayısı üçe çıktı.
Rusya'nın batısındaki Voronezh bölgesindeki Novaya Usman kasabasında Covid-19 testinin pozitif çıkmasına rağmen çalışması için zorlandığı belirtilen bir ambulans doktoru, hastanenin ikinci kattaki penceresinde düşerek ağır yaralandı.
Böylelikle, Rusya'da salgının çıkmasının ardından hastane penceresinden şüpheli bir şekilde düşen doktor sayısı üçe çıktı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com