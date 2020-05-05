Rusya'da Covid-19 salgınından bu yana 3. kez bir doktor hastane penceresinden düştü

Rusya'da Covid-19 testinin pozitif çıkmasına rağmen çalışması için zorlandığı belirtilen bir ambulans doktoru hastanenin ikinci kattaki penceresinden düşerek yaralandı. Böylelikle, Rusya’da salgının çıkmasının ardından hastane penceresinden düşen doktor sayısı üçe çıktı.