Rusya'da Covid-19'dan can kaybı yine en yüksek seviyede
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Rusya'da Covid-19'dan can kaybı yine en yüksek seviyede

Rusya'da Covid-19'dan can kaybı yine en yüksek seviyede
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rusya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 799 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 799 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 16 Temmuz'da kayıtlara geçen aynı ölüm sayısı ile bir kez daha günlük en yüksek ölüm sayısı kaydedildi.

Rusya'da korona virüsün Delta mutasyonunun yayılmasıyla birlikte vaka ve ölüm sayılarındaki artış devam ediyor. Alınan tedbirler ve yapılan aşılamalara rağmen Rusya'da son 24 saatte, geçtiğimiz 16 Temmuz'da rekor can kaybı sayısı olarak kayıtlara geçen 799 ölüm yaşandı. Rusya Korona Virüs ile Mücadele Merkezine göre son 24 saatte 799 kişinin virüse yenik düştüğü ülkede toplam can kaybı sayısı 153 bin 95'ye yükseldi. Ülke genelinde son 24 saatte 23 bin 947 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı da 6 milyon 102 bin 469'a yükseldi. En çok vaka sayısı yine başkent Moskova'da görüldü. Moskova genelinde 5 bin 472 yeni vaka kayıtlara geçerken, onu bin 937 yeni vaka ile St. Petersburg şehri takip etti.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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