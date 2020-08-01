Rusya'da Covid-19 aşısının klinik denemeleri tamamlandı
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Rusya'da Covid-19 aşısının klinik denemeleri tamamlandı

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısının klinik testlerinin tamamlandığını açıklayarak, "Aşı Ekim ayına hazır olacak" dedi.

Rusya'da Covid-19 aşısının klinik denemeleri tamamlandı
01.08.2020 13:07 | Son Güncelleme: 01.08.2020 13:40

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısının klinik testlerinin tamamlandığını açıklayarak, "Aşı Ekim ayına hazır olacak" dedi.

Dünya genelinde birçok ülkede yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik aşı çalışmaları devam ediyor. Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Mikhail Murashko yaptığı açıklamada, Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından daha önce hayvanlar üzerinde tamamlanan aşı testlerinin insanlar üzerinde de tamamlandığını ifade etti. Bakan Murashko, Ekim ayında aşının kullanıma hazır olacağını duyurdu. "Covid-19 aşısının klinik denemeleri tamamlandı" diyen Murashko, "Aşının resmi prosedürlerinin tamamlanması için raporlama çalışmalarına devam ediliyor" diye konuştu.

Aşının hastalarda uygulanması ile ilgili süreci anlatan Mutashko, aşının izinleri tamamlandıktan sonra önce doktorlar ve öğretmenlere uygulanacağını, uygulanan herkesin bu süreçte gözlem altında tutulacağını ifade etti.

Rusya Korona Virüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan açıklamada ise, ülkede son 24 saatte 5 bin 462 vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 845 bin 443'e yükseldiği bildirildi. Ülkede son 24 saatte 95 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı ise 14 bin 58'e ulaştı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İHA

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