Rusya'da Çöken Apartmanda Ölü Sayısı 37'ye Yükseldi

– Rusya'da doğalgaz patlaması sonucu çöken apartmanda ölü sayısı 37'ye yükseldi.

TASS'ın haberine göre, bu hafta Magnitogorsk kentinde meydana gelen patlama sonucu çöken apartmandan, dört gündür devam eden kurtarma çalışmaları sonrası bir kişinin daha çıkarılmasıyla ölü sayısı 37'ye yükseldi. Rus Acil Durum Bakanlığı sözcüsü apartmandan çıkarılan son kişinin cinsiyetinin bilinmediğini ve ölü sayısının 37 olduğunu belirtti. - Rusya

Kaynak: DHA