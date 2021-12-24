Son dakika haberleri | Rusya'da çocuklara cinsel istismarda bulunan papaza 21 yıl hapis cezası

- Rusya'da çocuklara cinsel istismarda bulunan papaza 21 yıl hapis cezası

MOSKOVA - Rusya'da çocuklara cinsel istismar ve tecavüz suçlamalarından dolayı 1 yıldır tutuklu yargılanan papaz, mahkeme tarafından 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Rusya'nın Orenburg Bölgesi'nde geçtiğimiz yıl Nikolay Stremskiy isimli papaz çocuklara cinsel taciz ve tecavüz suçlamalarından dolayı tutuklanmıştı. Çevresinde yardıma muhtaç çocuklara bakan ve eğitimleriyle ilgilenen kişi olarak tanınan ve şuana kadar 70 çocuğu evlatlık edindiği öğrenilen papazın, soruşturma sürecinde kendisine komplo kurulduğunu ve suçlamaların gerçekle ilgisi olmadığını iddia etmişti.

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından papaza, 1999 ile 2019 yılları arasında 11 çocuğa tecavüz ve cinsel istismar gibi suçlamalar yöneltilmişti. Suçlamalar sonucu 1 yıldır tutuklu bulunan papazın yargılandığı davanın son duruşmasına papazın cemaatinin yanı sıra çok sayıda gazeteci katıldı.

Mahkemede ilahi söyledi

Kelepçeli şekilde mahkeme salonuna getirilen papaz, duruşma başladığında aralıklarla ilahiler söyleyerek salondaki cemaatinin kendisine eşlik etmesini istedi. Duruşmada suçlamaları reddetmeye devam eden papaz hakkında, müfettişlerin sunduğu raporlar ve savcılık makamının talebi doğrultusunda 21 yıl hapis cezası verildi. Stremskiy'in 1 yıl boyunca cezaevinde bulunması nedeniyle bu sürenin verilen toplam cezadan düşürüleceği belirtildi.

Kararın açıklanmasından sonra mahkeme salonunda bulunan bazı rahibe, papaz, kilise cemaatinden kişilerin yanı sıra mahkeme salonu dışında bekleyen ve evlatlık edindiği çocuklarında gözyaşlarına hakim olamadığı aktarıldı.

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Son Dakika Haberleri

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