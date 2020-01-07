Rusya'da çıkan yangında 8 kişi öldü
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Rusya'da çıkan yangında 8 kişi öldü

Rusya'da başkent Moskova bölgesindeki bir yerleşim biriminde yer alan barakalarda çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti.

07.01.2020 12:28 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:28
Rusya'da çıkan yangında 8 kişi öldü

'da başkent bölgesindeki bir yerleşim biriminde yer alan barakalarda çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti.

Ria ajansının Acil Durumlar Bakanlığı yetkililerine dayandırarak verdiği haberde, sabah saatlerinde Moskova bölgesinde bulunan Nesterovo yerleşim birimindeki bazı barakalarda yangın çıktığı, yangın sonucunda vatandaşı 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Haberde, tesislerde çıkan yangının tamamen söndürüldüğü aktarıldı.

Kaynak: AA
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