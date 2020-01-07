Rusya'da çıkan yangında 8 kişi öldü
Rusya'da başkent Moskova bölgesindeki bir yerleşim biriminde yer alan barakalarda çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti.
Rusya'da başkent Moskova bölgesindeki bir yerleşim biriminde yer alan barakalarda çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti.
Ria haber ajansının Acil Durumlar Bakanlığı yetkililerine dayandırarak verdiği haberde, sabah saatlerinde Moskova bölgesinde bulunan Nesterovo yerleşim birimindeki bazı barakalarda yangın çıktığı, yangın sonucunda Tacikistan vatandaşı 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Haberde, tesislerde çıkan yangının tamamen söndürüldüğü aktarıldı.