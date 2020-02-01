Rusya'da çift başlı buzağı ölü doğdu

01.02.2020 10:03 | Son Güncelleme: 01.02.2020 10:15

Rusya'da hamile inek, çift başlı bir buzağı dünyaya getirdi. Doğumu tamamlanıp dünyaya gelen çift başlı buzağı bir süre sonra öldü.



Rusya'nın Transbaykal bölgesinde bin ineğin doğum sancıları tuttu. Çiftçi olan karı ve koca veteriner bulamayınca kendileri doğum yaptırmaya karar verdi. Doğum sırasında oldukça zorlanan inek bir süre sonra doğumu gerçekleştirebildi. Çiftçi karı koca ise doğum sırasında buzağının kafasını çekerken anormal bir durumla karşılaştıklarını söyledi. Buzağının tüm bedeni ortaya çıktıktan sonra gerçek anlaşıldı. Buzağının çift başlı doğmasıyla şoka uğrayan çift yakınlarına haber verdi. Doğumdan sonra yarım saat kadar yaşayan buzağı ise bir anda durduğu yerde öldü. Uzakta bulunan veteriner hekim ise doğumdan çok sonra gelerek çift başlı buzağı üzerinde inceleme yaptı. Hayvan Hastalığı Merkezi ise çift başlı buzağıyı alarak inceleme başlattı.



Merkezin veterinerlerinden Yelena Kharchenko çift başlı buzağı olayının daha önce dünyanın birkaç noktasında görüldüğünü ifade ederek buzağının çift başlı doğmasının sebebi olarak genetik bozukluk, çevresel faktörler veya metabolik bozulma gibi faktörlere bağlı olabileceğini söyledi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA