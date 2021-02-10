Rusya'da çatıda biriken kar kütlesi, çocuğun üzerine düştü
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Rusya'da çatıda biriken kar kütlesi, çocuğun üzerine düştü

10.02.2021 09:01 | Son Güncelleme: 10.02.2021 09:05
Rusya'da çatıda biriken kar kütlesi, çocuğun üzerine düştü

Rusya'nın Primorsky bölgesindeki bir apartmanın çatısında biriken kar kütlesi, apartman girişinde duran bir çocuğun üzerine düştü.

Rusya'nın Primorsky bölgesindeki bir apartmanın çatısında biriken kar kütlesi, apartman girişinde duran bir çocuğun üzerine düştü. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, Rusya'nın Primorsky bölgesindeki Nakhodka kentinde meydana geldi. Bir apartmanın çatısında biriken kar kütlesi, apartman girişinde duran bir çocuğun üzerine düştü. O sırada apartman girişinde bulunan bir kadın ise çocuğu karların arasından kurtarmaya çalıştı. Rus medyası, çocuğun kazayı şans eseri yara almadan atlattığını duyurdu. Primorsky Bölge Savcılığını, apartmanın çatısını temizletmekle yükümlü olan bina yöneticisine soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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