Rusya'da Casuslukla Suçlanan Amerikalı'ya 16 Yıl Hapis Cezası
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Rusya'da Casuslukla Suçlanan Amerikalı'ya 16 Yıl Hapis Cezası

Moskova'da casusluk suçlamasıyla yargılanan eski ABD askeri 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

16.06.2020 10:44 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:01

Moskova'da casusluk suçlamasıyla yargılanan eski ABD askeri 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 50 yaşındaki Paul Whelan'ın Amerika, İngiltere, Kanada ve İrlanda pasaportları bulunuyor. ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, Whelan'ın yargılandığı davanın adil ve şeffaf olmadığını açıkladı.

Rusya'da Casuslukla Suçlanan Amerikalı'ya 16 Yıl Hapis Cezası

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