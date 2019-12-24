Rusya'da casuslukla suçlanan ABD vatandaşının tutukluluk süresi uzatıldı
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Rusya'da casuslukla suçlanan ABD vatandaşının tutukluluk süresi uzatıldı

Rusya'da "casusluk yaptığı" iddiasıyla cezaevine konulan ABD vatandaşı Paul Whelan'ın tutukluluk süresi üç ay uzatıldı.

24.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:22
Rusya'da casuslukla suçlanan ABD vatandaşının tutukluluk süresi uzatıldı

'da "casusluk yaptığı" iddiasıyla cezaevine konulan ABD vatandaşı Paul Whelan'ın tutukluluk süresi üç ay uzatıldı.

Şehir Mahkemesinde görülen duruşmada, Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB) başvurusu üzerine Whelan'ın tutukluluğunun 29 Mart'a kadar uzatılmasına karar verildi.

Geçen yıl aralıkta Moskova'da casusluk yaptığı gerekçesiyle Rusya Federal Güvenlik Servisince (FSB) gözaltına alınan Whelan, mahkemenin tutuklama kararının ardından cezaevine konulmuştu.

Kaynak: AA
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