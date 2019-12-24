Rusya'da casuslukla suçlanan ABD vatandaşının tutukluluk süresi uzatıldı

24.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:22

Rusya'da "casusluk yaptığı" iddiasıyla cezaevine konulan ABD vatandaşı Paul Whelan'ın tutukluluk süresi üç ay uzatıldı.

Moskova Şehir Mahkemesinde görülen duruşmada, Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB) başvurusu üzerine Whelan'ın tutukluluğunun 29 Mart'a kadar uzatılmasına karar verildi.

Geçen yıl aralıkta Moskova'da casusluk yaptığı gerekçesiyle Rusya Federal Güvenlik Servisince (FSB) gözaltına alınan Whelan, mahkemenin tutuklama kararının ardından cezaevine konulmuştu.

Kaynak: AA