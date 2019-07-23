Rusya'da çadır kampında yangın: 1 çocuk öldü
Rusya'da çocukların bulunduğu çadır kampında yangın çıktı.
Rusya'da çocukların bulunduğu çadır kampında yangın çıktı. 1 çocuk hayatını kaybederken, 3 çocuk da yaralandı.
Yangın Khabarovsk şehrine yakın bir çadır kampında çıktı. Kuruması için ısıtıcıya bırakılan bir havlunun tutuşması ile çıktığı düşünülen yangında, 11 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti.
Rusya Federasyonu Araştırma Komitesi çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
"Olay saatinde cinsel ilişki yaşıyordum" diyen caninin yalanı ortaya çıktı! Müebbet hapisle yargılanacak
Son Dakika Haberleri
12:22 Kabinede revizyon beklentisi: AK Parti hükümetlerinde son 16 yılda kimler geldi, kimler geçti?