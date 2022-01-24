Rusya'da borsa ve ruble jeopolitik riskler nedeniyle düşüşünü sürdürüyor - Haberler Ekonomi
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Rusya'da borsa ve ruble jeopolitik riskler nedeniyle düşüşünü sürdürüyor

Rusya'da borsa ve ruble jeopolitik riskler nedeniyle düşüşünü sürdürüyor
AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi

Rusya ile ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasında yaşanan gerginlik nedeniyle Rus rublesi ve borsası haftanın ilk gününde de düşüşünü sürdürüyorRus rublesi haftanın ilk gününde dolar karşısında yüzde 0,4 değer kaybederek 77,7 seviyesine, avro karşısında da yüzde 0,1 düşerek 88'e geriledi.

Rusya ile ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasında yaşanan gerginlik nedeniyle Rus rublesi ve borsası haftanın ilk gününde de düşüşünü sürdürüyor

Rus rublesi haftanın ilk gününde dolar karşısında yüzde 0,4 değer kaybederek 77,7 seviyesine, avro karşısında da yüzde 0,1 düşerek 88'e geriledi.

Moskova Borsası (MICEX) endeksi yüzde 2,75 değer kaybederek 3.344 puana düşerken, RTS endeksi yüzde 3,3'ün üzerinde azalarak 1.355 puana kadar düştü.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik ve askeri çatışma ihtimalinin artmasının yanı sıra, ABD'nin Kiev büyükelçiliğindeki personelin ailelerini çekmesinin Rus piyasalarında aşağı yönlü baskı yarattığına işaret ediyor.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği, dolar, Rusya, Rus, Ekonomi, Haber

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