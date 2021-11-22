Rusya'da borsa ve ruble jeopolitik riskler nedeniyle düşüşte

Jeopolitik risklerin artması ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle Rus rublesi ve borsası düşüşe geçti.

Rus rublesi haftanın ilk gününde Dolar karşısında yüzde 2,2 değer kaybederek 75 seviyesine, avro karşısında da yüzde 1,7 düşerek 84,4'e geriledi.

Moskova Borsası (MICEX) endeksi yüzde 3,6 değer kaybederek 3872 puana düşerken, RTS endeksi de yüzde 5,2'nin üzerinde azalarak 1633 puana kadar düştü.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik ve askeri çatışma ihtimalinin artmasının yanı sıra, petrol fiyatlarındaki düşüşün Rus piyasalarında aşağı yönlü baskı yarattığına işaret ediyor.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi Haberleri

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