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Rusya'da borsa, jeopolitik riskler nedeniyle düşüşte

AA, Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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Rusya'da borsa, jeopolitik riskler nedeniyle düşüşte

Ukrayna sınırında artan jeopolitik risklerle Rus borsası haftaya sert düşüşle başladı.

Ukrayna sınırında artan jeopolitik risklerle Rus borsası haftaya sert düşüşle başladı.

Moskova Borsası (MICEX) endeksi yüzde 2 değer kaybederek 3.473 puana düşerken, RTS endeksi de yüzde 2,8 azalarak 1429 puana geriledi.

MICEX ve RTS endeksi geçen haftanın son işlem gününde yüzde 5'e yakın değer kaybetmişti.

Rus rublesi haftanın ilk gününde dolar karşısında yüzde 0,85 değer kazanarak 76,5 seviyesine, avro karşısında da yüzde 0,81 artarak 86,8'e çıktı.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik ve askeri çatışma ihtimalinin artmasının Rus piyasalarında aşağı yönlü baskı yarattığına işaret ediyor.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

Ukrayna, Moskova, Rusya, Rus, Ekonomi, Haberler

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