Rusya'da boğulmak üzere olan kadın, insan zinciri oluşturularak kurtarıldı
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Rusya'da boğulmak üzere olan kadın, insan zinciri oluşturularak kurtarıldı

Rusya'da boğulmak üzere olan kadın, insan zinciri oluşturularak kurtarıldıRusya, (DHA) - Rusya'da bir kadın, Kama Nehri'nde boğulmak üzereyken çevredekiler yardımına koştu.

27.07.2020 13:11 | Son Güncelleme: 27.07.2020 13:35

Rusya'da boğulmak üzere olan kadın, insan zinciri oluşturularak kurtarıldı

Rusya, (DHA) - Rusya'da bir kadın, Kama Nehri'nde boğulmak üzereyken çevredekiler yardımına koştu. Nehir kenarının dikey şekilde beton ve zeminin kaygan olması sebebiyle yardıma gelenler, kıyıdan yol kenarına kadar el ele tutuşarak insan zinciri oluşturdu ve kadını sudan çıkardı.

Perm Kenti'nde bulunan Kama Nehri'nde kimliği açıklanmayan 38 yaşındaki bir kadının yardım çığlıkları duyuldu. Nehrin kıyılarında dikey beton kaplama olduğu için yardımına gelenler boğulmak üzere olan kadına ulaşmakta güçlük çekti. Kaygan zeminde durmak için el ele tutuşan yardımseverler, nehir kıyısından yola kadar insan zinciri oluşturdu. Kadın ekip çalışmasıyla boğulmaktan kurtarıldı, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Rusya'da boğulmak üzere olan kadın, insan zinciri oluşturularak kurtarıldı

Kaynak: DHA

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