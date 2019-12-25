Rusya'da BM Genel Sekreterine ABD vizesi tepkisi
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Rusya'da BM Genel Sekreterine ABD vizesi tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova'dan yapılan yazılı açıklamada bazı savunma bakanlığı çalışanlarının New York'taki BM merkezine gitmek için aylarca vize beklediği vurgulandı

25.12.2019 22:56 | Son Güncelleme: 25.12.2019 22:56
Rusya'da BM Genel Sekreterine ABD vizesi tepkisi

Rus Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri'nin 'nin BM genel merkezine gitmek isteyen Rus yetkililerin vize işlemlerini geciktirmesine göz yummakla suçladı.


Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova tarafından yapılan yazılı açıklamada bazı savunma bakanlığı çalışanlarının 'taki BM merkezine gitmek için aylarca vize beklediği vurgulandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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