Rusya'da Bir Uçak, Buz Tutan Pistte Dönerek Dışarı Savruldu

– Rusya'da havalimanına iniş yapan bir jet buz tutan pistte kaydı. Kendi etrafında dönen uçak, kayarak pistten dışarı çıktı. Yaşanan o anlar havalimanının güvenlik kamaralarınca kaydedildi.

Olay Salı günü 12: 47'de başkent Moskova'daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'nda meydana geldi. Bakü'den kalkan uçak Moskova'daki havalimanına iniş yaptıktan sonra yavaşlamaya çalıştığı sırada kaymaya başladı. Kendi etrafından dönen jet, ardından pist dışına savruldu. 3 yolcu ve 2 mürettebatın bulunduğu jette, kaza sonrası yaralanan kimsenin bulunmadığı belirtildi.

ya'da bir uçak, buz tutan pistte dönerek dışarı savruldu

Kaynak: DHA