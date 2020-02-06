Rusya'da bir otomobil kafede oturanların arasına daldı
Haberler » Güncel » Rusya'da bir otomobil kafede oturanların arasına daldı - Haber

Rusya'da bir otomobil kafede oturanların arasına daldı

Rusya'da bir otomobil, kafede oturan müşterilerin arasına daldı.

06.02.2020 09:29 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:33
Rusya'da bir otomobil kafede oturanların arasına daldı

'da bir otomobil, kafede oturan müşterilerin arasına daldı.


Rusya'nın Kalingrad şehrinde süratle gelen bir otomobil, kafede 3 kişinin oturduğu masaya daldı. Bir anda ne olduğunu anlayamayan kafe müşterilerinden 2 kişi, masadan geri çekilerek ezilmekten kurtuldu. Aracın daldığı masanın ucunda oturan diğer kişi ise aracın sıkıştırmasıyla birlikte bankoyla masa arasında kaldı. Kafede bulunanlar araç sürücüsüne yönelerek aracın geri çekilmesi için uğraşsa da başarılı olamadı. Sürücünün alkollü olduğu anlaşılırken masa ile banko arasında sıkışan kişi, kendisinin bir zarar görmediğini söyleyerek önündeki içeceklerden içmeye başladı.


Yaşanan kazada alkollü olduğu belirtilen ve gözaltına alınan araç sürücüsüne ceza kesildi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler