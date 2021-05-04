- Rusya'da bir otelde yangın: 2 ölü

- Rusya'da bir otelde yangın: 2 ölü Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir otelde sabah saatlerinde çıkan yangında 2 kişi öldü 14 kişi yaralandı.

- Rusya'da bir otelde yangın: 2 ölü

MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir otelde sabah saatlerinde çıkan yangında 2 kişi öldü 14 kişi yaralandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın Kojuhovskaya semtinde bulunan Vechny Zov isimli otelin zemin katında yangın çıktı. 114'ü çocuk olmak üzere toplam 305 kişinin bulunduğu otelin toplam 5 katına da dumanlar yayılırken otelde bulunanların büyük bir kısmı kendi imkanları ile kurtulmaya çalıştı. İtfaiye ve kurtarma ekipleri yerel saatle 04: 30 sıralarında yangına müdahale ederken otelin yangın merdiveninin olmadığı ve üst katlarda insanların mahsur kaldığı öğrenildi. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında 2 kişi hayatını kaybederken 8'i çocuk toplam 14 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı oteldeki yangının tamamen söndürüldüğünü ilk ve ikinci katın neredeyse kullanılamaz hale geldiğini açıkladı. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığını açıklandı. Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada ise, otelde yangın merdivenlerinin ve yangın söndürme tüplerinin bulunmadığı otelin 12 Mart tarihinde izinler için resmi makamlara müracaat yaptığı ancak denetimler yapılmadan otelin faaliyete başladığının tespit edildiği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK