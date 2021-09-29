Rusya'da bir medya kuruluşu daha 'yabancı ajan' ilan edildi - Haberler
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Rusya'da bir medya kuruluşu daha "yabancı ajan" ilan edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Rusya'da bir medya kuruluşu daha

Rusya'nın muhalif medya kuruluşlarından olan ve Kremlin karşıtı gösterilere destek veren haberler yapan OVD-Info, Rusya Adalet Bakanlığı tarafından "yabancı ajan" ilan edildi.

Rusya'nın muhalif medya kuruluşlarından olan ve Kremlin karşıtı gösterilere destek veren haberler yapan OVD-Info, Rusya Adalet Bakanlığı tarafından "yabancı ajan" ilan edildi.

Rusya'nın muhalif basın kuruluşları arasında olan OVD- Info, yabancı ülkelerin desteğini aldığı gerekçesiyle "yabancı ajan" kategorisine alındı. Rus muhalif lider Alexei Navalny ve kuruluşları tarafından gerçekleşen sokak gösterilerini de kamuoyuna aktaran ve bu gösterilere destek veren haberler yapan medya kuruluşu, ülkedeki diğer sivil toplum kuruluşları ve muhalif partilerin de gösterilerine destek verdiği biliniyor.

Daniil Beilinson tarafından 2011 yılında kurulan ve özellikle batılı ülkeler tarafından birçok ödüle layık görülen kuruluş, son olarak 2021 yılının Civil Rights Defenders (Sivil Haklar Savunucuları) ödülüne layık görülmüştü.

Sovyetler Birliği döneminden bu yana kullanılan "yabancı ajan" ifadesiyle medya kuruluşları ve sivil toplum örgütleri fişleniyor. Bu kategoriye alınan medya kuruluşları reklam gelirleri edinemezken, reklam veren kuruluşlar da aynı fişlemeye maruz kalıyor. Son olarak ülkenin muhalif medya kuruluşlarından Meduza'da "yabancı ajan" kategorisine alınmış ve bağışçıların destekleriyle yayın hayatını devam ediyor.

(Erhan Altıparmak/İHA)

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