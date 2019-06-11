Rusya'da bir limanda patlama: 2 ölü

Rusya 'da bir petrol tankerinin boşaltıldığı sırada meydana gelen patlamada 2 kişi nin hayatını kaybettiği belirtildi.

Patlama, Rusya'da bağlı özerk bir devlet olan Dağıstan'ın başkenti Mahaçkala'daki limanda meydana geldi. Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, petrol tankerinin boşaltıldığı sırada meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri hemen yangına müdahale etti ve yangın kısa sürede söndürüldü. Ayrıca, tankerdeki petrolün denize dökülme tehlikesinin olmadığı ve Türkmenistan'dan gelen tankerin 2 bin ton petrol taşıdığı da belirtildi.

Rusya Federal Deniz ve nehir Taşımacılığı Ajansı ise 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin hastanede tedavi gördüğünü ve 1 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.

Kaynak: DHA