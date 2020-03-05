Rusya'da bir kişide daha koronavirüs tespit edildi
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Rusya'da bir kişide daha koronavirüs tespit edildi

Rusya'da bir kişide daha koronavirüs tespit edildi.

05.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:48
Rusya'da bir kişide daha koronavirüs tespit edildi

'da bir kişide daha tespit edildi. Virüs teşhisi konulan kişinin İtalyan olduğu ve 29 Şubat'ta Rusya'ya geldiği açıklandı.

Rusya'nın ajansı TASS'taki habere göre, Rusya Koronavirüs Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamada, İtalya vatandaşı bir kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Hastanın 29 Şubat'ta Rusya'ya giriş yaptığı duyuruldu.Rusya'da 4 vaka bulunuyor.


Kaynak: DHA

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