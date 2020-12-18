Rusya'da bir kişi, oda arkadaşını bıçakla rehin aldı
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Rusya'da bir kişi, oda arkadaşını bıçakla rehin aldı

18.12.2020 22:50 | Son Güncelleme: 18.12.2020 22:54
Rusya'da bir kişi, oda arkadaşını bıçakla rehin aldı

Rusya'da bir kişi, oda arkadaşını bıçakla rehin aldı.

Rusya'da bir kişi, oda arkadaşını bıçakla rehin aldı. Olayın polis ihbar edilmesi üzerine Rus Muhafız birlikleri, eve baskın yaptı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan bir kişi, oda arkadaşını evde bıçakla rehin aldı. Olayın polise ihbar edilmesi sonucu, özel bir polis gücü olan Rus Muhafız birlikleri, eve baskın yaptı. Baskın anları saniye saniye kameralarca kaydedildi. Muhafız birlikleri, eve camdan girerek saldırganı etkisiz hale getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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