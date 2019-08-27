27.08.2019 11:54

- Rusya'da bir kadının yüzlerce fareyle birlikte yaşadığı ortaya çıktı

MOSKOVA - usya'nın başkenti Moskova'da bir kadının evinde yüzlerce fareyle birlikte yaşadığı ortaya çıktı.

Rusya'nın başkenti Moskova'ya bağlı Puşkino bölgesinde bir apartmanın 46 metrekarelik dairesinde oturan 55 yaşındaki yaşlı kadının evinden uzun zamandır ilginç sesler ve kötü kokular gelince komşuları tedirgin olmaya başladı. Her gün çöpleri karıştırarak eve çöp getiren ve sık sık kafes içinde birçok güvercin getiren kadını komşuları seslerden dolayı uyardı. Kadın ise komşulara evde sadece güvercin beslediğini söyledi. Daireden çıkan yüksek seslere ve kokuya dayanamayan apartman sakinleri, bir araya gelerek kadının evini basmaya karar verdi. Komşular hep birlikte daireye girdiklerinde dehşet görüntüleriyle karşılaştı.

Evden yüzlerce fare çıktı

Komşular eve girdiği anda evin içerisinde yüzlerce farenin olduğunu gördü. Eve girenler karşılarındaki tabloyu görünce gözlerine inanamadı. Farelerden korkanlar daireye girmezken, cesaretle daireye girenler cep telefonlarının kameralarıyla fareleri görüntüledi. Komşular eve girince dairenin sahibini azarlayarak eve ekipleri çağıracaklarını söylediler. Fareleri besleyen kadın ise komşularına sert çıkarak hayatının kimseyi ilgilendirmeyeceğini söyledi. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan kadınlar Rus televizyonlarını davet ettiklerini ve bu rezilliği tüm Rusya'nın göreceğini ifade etti. Dün yaşanan olayın görüntüleri akşam saatlerine internete düşünce televizyonların olayı duyurmasına gerek kalmadan olay tüm Rusya'da büyük etki oluşturdu. Yetkililer tarafından evin karantinaya alınarak farelerden arındırılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA