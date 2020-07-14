Rusya'da bir günde 6 binden fazla korona vakası
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Rusya'da bir günde 6 binden fazla korona vakası

Rusya bugün yeni korona vaka sayısını açıkladı.

Rusya'da bir günde 6 binden fazla korona vakası
14.07.2020 11:02 | Son Güncelleme: 14.07.2020 11:34

Rusya bugün yeni korona vaka sayısını açıkladı. Ülkede bir günde 6 bin 248 korona virüs vakası tespit edildi.

Korona virüs salgını etkisi devam ediyor. Kısa bir süre önce çeşitli ülkelerde düşüşe geçen korona virüs vaka sayıları kısa sürede yeniden artışa geçti. Bazı ülkeler yeniden önlemleri sıklaştırma ve normal hayat dönmeyi durdurma kararı aldı. Rusya da bugün rekor sayıda korona virüs vaka sayısı bildirdi. Ülkede bir günde 6 bin 248 korona virüs vakası tespit edilirken, toplam korona virüs vaka sayısı 739 bin 947'ye yükseldi. Rus yetkililer, son 24 saatte de 175 kişinin hayatını kaybettiğini ve ülke genelinde korona virüse bağlı can kayıplarının 11 bin 614'e yükseldiğini açıkladı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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