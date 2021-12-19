Rusya'da bir eğitmen komutlara uymayan yunusa şiddet uygulandı - Haberler
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Rusya'da bir eğitmen komutlara uymayan yunusa şiddet uygulandı

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Haberler | Güncel

- Rusya'da bir eğitmen komutlara uymayan yunusa şiddet uygulandı Rusya'da bir eğitmenin, komutlarına uymayan yunusa sopayla vurması ülkede tepkilere neden oldu.

- Rusya'da bir eğitmen komutlara uymayan yunusa şiddet uygulandı

MOSKOVA - Rusya'da bir eğitmenin, komutlarına uymayan yunusa sopayla vurması ülkede tepkilere neden oldu.

Rusya'nın Ekaterinburg kentinde bir yunus eğitmeni, elindeki sopayla verdiği komutlara uymayan yunusa sopayla vurdu. Eğitmenin yunusa şiddet uyguladığı anlar anbean kayıt altına alınırken, eğitimin verildiği havuz yöneticileri görüntüleri incelemeye devam ettiklerini ve ilk incelemeler sonucunda eğitmenin yunusa değil sopayla suya vurduğunu tespit ettiklerini aktardı.

Rusya'daki insan hakları aktivistleri ise, yöneticilerin yunus eğitmenini korumaya çabaladıklarını savunarak, yerel hukuk birimleri tarafından görüntüleri incelemesini ve eğitmene karşı hukuki işlem başlatmasını talep etti.

Rusya'da bir eğitmen komutlara uymayan yunusa şiddet uygulandı

Rusya'da bir eğitmen komutlara uymayan yunusa şiddet uygulandı

Rusya'da bir eğitmen komutlara uymayan yunusa şiddet uygulandı

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Son Dakika Haberleri

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