Rusya'da bir binada çıkan yangında 8 kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Rusya'da bir binada çıkan yangında 8 kişi öldü

12.01.2021 13:49 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:52
Rusya'da bir binada çıkan yangında 8 kişi öldü

Rusya'nın Yekaterinburg şehrindeki bir binada çıkan yangında sekiz kişi yaşamını yitirdi.

Rusya'nın Yekaterinburg şehrindeki bir binada çıkan yangında sekiz kişi yaşamını yitirdi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yekaterinburg kentindeki sekiz katlı binada yangın çıktı.

Binanın ikinci katında çıkan yangında, biri çocuk sekiz kişi hayatını kaybetti.

Bina sakinlerinin tahliye edildiği ve yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Çıkış sebebi henüz tespit edilemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Rusya'nın Nijniy Lomov kentindeki bir binada 25 Mart 2020'de çıkan yangında yedi kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Fuat Oktay Hulusi Akar Fikri Sağlar Donald Trump
Magazin İrem Derici Şeyma Subaşı Eser Yenenler Gonca Vuslateri
Spor Ömer Bayram Ersun Yanal Samet Aybaba Emre Taşdemir Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kaza Kongre Hisarcık Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rusya'da bir binada çıkan yangında 8 kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 13:52:28. #1.14#
title