Rusya'da bir binada çıkan yangında 7 kişi öldü
Rusya'nın Nijniy Lomov kentindeki bir binada, sebebi henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti.
25.03.2020 09:36 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:36
Rusya'nın Nijniy Lomov kentindeki bir binada, sebebi henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Penza bölgesinin Nijniy Lomov kentindeki binada çıkan yangında 3'ü çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi.
Çıkış sebebi henüz tespit edilemeyen yangın kontrol altına alındı.
Kaynak: AA