Rusya'da Binlerce Kişi Emeklilik Reformunu Protesto Etti

Rusya'da emeklilik yaşını yükselten yasa tasarısı, binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Rusya'nın başkenti Moskova ile Novosibirsk, Vladivostok ve St Petersburg kentlerinde toplanan binlerce kişi hükümetin emeklilik yaşını erkeklerde 60'tan 65'e, kadınlarda ise 55'ten 63'e çıkarma planını protesto etti. Parti bayrakları da taşıyan yaklaşık 9 bin gösterici, emeklilik yaşının düşürülmesini talep etti. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen gösterilerde 2 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi. Rusya hükümeti, 14 Haziran'da gelecek yıldan itibaren emeklilik yaşının kademeli şekilde erkeklerde 60'tan 65'e, kadınlarda ise 55'ten 63'e yükseltilmesini öngören tasarıyı Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'ya sunmuştu. Tasarı, 19 Temmuz'da Duma tarafından kabul edilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise geçtiğimiz hafta hükümetin emeklilik yaşını yükseltme tasarısını yumuşatmasını istemiş, kadınlarda emeklilik yaşının 63 değil, 60 olması gerektiğini söylemişti. Rusya'da kadınlar şuanda 55 yaşında, erkekler ise 60 yaşında emekli olabiliyor.

(İHA)