Rusya'da binanın dağıtım paneline giren kedi apartman sakinlerine zor anlar yaşattı
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Rusya'da binanın dağıtım paneline giren kedi apartman sakinlerine zor anlar yaşattı

20.03.2021 11:02 | Son Güncelleme: 20.03.2021 11:18

Rusya'da bir binanın elektrik dağıtım panelinin içine giren kedi apartman sakinlerini internet ve elektriksiz bıraktı.

Rusya'da bir binanın elektrik dağıtım panelinin içine giren kedi apartman sakinlerini internet ve elektriksiz bıraktı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da ilginç bir olay yaşandı. Bir binanın elektrik dağıtım paneline giren kedi, bina sakinlerine zor anlar yaşattı. Kedinin panele girdiğini fark eden bina sakinleri, elektriği keserek kurtarma ekiplerini aradı. Binanın tümü elektrik ve internetsiz kaldı. Binaya gelen kurtarma ekipleri, kediyi saklandığı yerden kurtarmayı başardı. Kurtarma ekipleri tarafından videoyay alınan operasyon anı sırasında kedinin ekiplere bağırarak saldırdığı görüldü.

Rusya'da binanın dağıtım paneline giren kedi apartman sakinlerine zor anlar yaşattı
Rusya'da binanın dağıtım paneline giren kedi apartman sakinlerine zor anlar yaşattı
Rusya'da binanın dağıtım paneline giren kedi apartman sakinlerine zor anlar yaşattı
Rusya'da binanın dağıtım paneline giren kedi apartman sakinlerine zor anlar yaşattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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