Rusya'da barış isteyenlerin gösterileri sürüyor

Rusya'da, Ukrayna ile savaşın durdurulması ve barışın sağlanmasını isteyen yüzlerce kişi sokaklara çıktı.

Başkent Moskova ve St.Petersburg kentinde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı düzenlenen izinsiz protesto gösterilerine yüzlerce kişi katıldı.

St.Petersburg'daki Nevskiy Caddesi'nde toplanan kalabalık, savaş karşıtı pankartlar açtı ve slogan attı.

Moskova'da da sokaklara dökülen göstericiler, Rus yönetimine savaşı durdurması ve barışı sağlaması çağrısında bulundu.

Gösterilerin izinsiz olduğu uyarısında bulunan polis, gruptakilere sert müdahalede bulundu.

Gösterilerde 260'tan fazla kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta saldırmasından bu yana ülke genelinde gösteriler devam ediyor.

AA - Güncel