Rusya'da banka 74 yaşında hasta kadını 'sedye ile' bloke olan kartının şifresini almaya zorladı
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Rusya'da banka 74 yaşında hasta kadını 'sedye ile' bloke olan kartının şifresini almaya zorladı

20.03.2021 10:08 | Son Güncelleme: 20.03.2021 10:28

Rusya'da emekli kartının şifresi bloke olan 74 yaşındaki kadından şahsi olarak bankaya gelmesi istendi.

Rusya'da emekli kartının şifresi bloke olan 74 yaşındaki kadından şahsi olarak bankaya gelmesi istendi. Kalça kemiğinde kırık olan ve yürüyemeyen kadın, işlemlerinin yapılması için sedyeyle bankaya getirildi. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, Rusya'nın Engels kentinde meydana geldi. Emekli kartı şifresi bloke olan 74 yaşındaki bir kadın, kartın tekrar açılması için gerekli işlemleri yapmak üzere bankaya çağırıldı. Kalça kemiğinde kırık olan ve yürüyemeyen kadın, bankaya gelemeyeceğini ifade etti. Ancak banka çalışanları kadının şahsi olarak gelmesi gerektiğini söyledi. Yaşlı kadın, sedyeyle bankaya getirildi.

DAMADI SEDYEYLE GETİRDİ

Kimliği açıklanmayan kadının damadı, kadını sedyeye yatırarak bankaya taşıdı. Görüntülerde, kadının veznedarın önünde sedyede yattığı, banka çalışanlarının ise gerekli işlemleri yapmak üzere kadının fotoğrafını çektiği görüldü. Yerel medyaya konuşan yaşlı kadın, 'Uzun zamandır böyle barbar bir tavırla karşılaşmamıştım. Yürüyemeyen bir insanı bankaya çağırıyorlar. Bu belgeler bu kadar gerekliyse çalışanların bu insanların evine giderek işlemleri yapması gerekiyor' diyerek tepki gösterdi.

Rusya'da banka 74 yaşında hasta kadını 'sedye ile' bloke olan kartının şifresini almaya zorladı
Rusya'da banka 74 yaşında hasta kadını 'sedye ile' bloke olan kartının şifresini almaya zorladı
Rusya'da banka 74 yaşında hasta kadını 'sedye ile' bloke olan kartının şifresini almaya zorladı
Rusya'da banka 74 yaşında hasta kadını 'sedye ile' bloke olan kartının şifresini almaya zorladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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