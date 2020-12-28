Son dakika haberi... Rusya'da balıkçı teknesi battı: 17 ölü
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Son dakika haberi... Rusya'da balıkçı teknesi battı: 17 ölü

28.12.2020 10:27 | Son Güncelleme: 28.12.2020 10:33
Son dakika haberi... Rusya'da balıkçı teknesi battı: 17 ölü

Son dakika habere göre Rusya'da bir balıkçı teknesinin batması sonucu teknedeki 19 balıkçıdan 17'sinin öldüğü belirtildi.

Rusya'da bir balıkçı teknesinin batması sonucu teknedeki 19 balıkçıdan 17'sinin öldüğü belirtildi.

Barents Denizi'nin, Rusya'nın Arhangelsk bölgesindeki Novaya Zemlya açıklarında içinde 19 kişinin bulunduğu bir balıkçı teknesi battı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, MK 0331 numaralı Omega balıkçı teknesinin denizdeki buzlara çarpıp hasar gördüğü ve battığı belirtilirken kurtarma ekipleri tarafından denizden 17 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı 2 kişinin de kurtarıldığı ifade edildi. Teknedeki tüm balıkçıların Rus vatandaşı olduğu öğrenildi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 10:32:59. #1.14#
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