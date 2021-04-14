Rusya'da babanın refleksi çocuğunu yaralanmaktan kurtardı
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Rusya'da babanın refleksi çocuğunu yaralanmaktan kurtardı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rusya'da babanın refleksi çocuğunu yaralanmaktan kurtardıRusya, (DHA)- Rusya'nın St.Petersburg kentinde, bir mağazanın çıkışında duran baba ve oğul kontrolden çıkan ve üzerlerine gelen araçtan son anda kurtuldu.

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Rusya'da babanın refleksi çocuğunu yaralanmaktan kurtardı

Rusya, (DHA)- Rusya'nın St.Petersburg kentinde, bir mağazanın çıkışında duran baba ve oğul kontrolden çıkan ve üzerlerine gelen araçtan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Rusya'nın St.Petersburg kentindeki Katernikov Caddesi'nde bir mağazanın çıkışında bekleyen baba ve oğul üzerlerine doğru hızla geri gelen araçla duvar arasında sıkışmaktan son anda kurtuldu. O anlar, saniye saniye mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı. Yol kenarına park edilmiş vaziyetteki otomobil arka arkaya giderek, mağaza kapısında bekleyen baba ve oğulun üzerine hareket etti. doğru geldi. Otomobilin hızla üzerlerine yaklaştığını farkeden babanın refleksi çocuğunu yaralanmaktan kurtardı.

Rusya'da babanın refleksi çocuğunu yaralanmaktan kurtardı
Rusya'da babanın refleksi çocuğunu yaralanmaktan kurtardı
Rusya'da babanın refleksi çocuğunu yaralanmaktan kurtardı
Rusya'da babanın refleksi çocuğunu yaralanmaktan kurtardı
Rusya'da babanın refleksi çocuğunu yaralanmaktan kurtardı
Rusya'da babanın refleksi çocuğunu yaralanmaktan kurtardı
Rusya'da babanın refleksi çocuğunu yaralanmaktan kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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