Rusya'da aynı günde 2 Mi-8 helikopteri acil iniş yaptı

25.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:28

Rusya'nın Nenetsk Özerk ve Krasnoyarsk bölgelerinde gün içinde 2 ayrı Mi-8 model helikopter acil iniş yaptı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Nenetsk Özerk Bölgesi'nde bir Mi-8 helikopterin acil iniş yaptığı belirtildi. Açıklamada, 19 yolcu ve 4 kişilik mürettebatın bulunduğu helikopterde ölü ve yaralıların olmadığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, sabah saatlerinde ise Krasnoyarsk bölgesindeki Baykit Havalimanı'ndan kalkan KrasAvia Havayollarına ait Mi-8 helikopterin, kar fırtınasına yakalanması sonucu acil iniş yaptığı kaydedildi.

21 yolcu ve 3 kişilik mürettebatın bulunduğu helikopterde, 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sovyetler Birliği döneminde tasarlanan iki türbinli Mi-8 model helikopterler, yolcu ve yük taşımak için kullanılıyor.

Kaynak: AA