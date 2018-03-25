Rusya'da AVM Yangınında 37 Kişi Can Verdi, İnsanların Pencereden Atladığı Görüntüler Anbean Kaydedildi

Rusya'da AVM Yangınında 37 Kişi Can Verdi, İnsanların Pencereden Atladığı Görüntüler Anbean Kaydedildi

Rusya'nın Sibirya bölgesinde yer alan Kemerovo kentindeki alışveriş merkezinde çıkan yangında 37 kişi feci şekilde can verdi.

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Kemerovo'da yer alan Zimnyaya Vişnya alışveriş merkezindeki yangında 37 kişi feci şekilde can verdi.

GÖRÜNTÜLERDE İNSANLARIN KENDİLERİNİ PENCEREDEN ATTIĞI GÖRÜLDÜ

Rusya'da AVM yangınında 37 kişi hayatını kaybetti. Bölgeden gelen videolarda, insanların kendilerini pencereden attığı görüldü.

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