Rusya'da askeri mahkeme, 4 Kırım Tatar Türkü'ne hapis cezası verdi
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Rusya'da askeri mahkeme, 4 Kırım Tatar Türkü'ne hapis cezası verdi

Rusya'da askeri mahkeme, 4 Kırım Tatar Türkü'ne hapis cezası verdi
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Rusya'nın Rostov-na-Donu kentindeki askeri mahkeme, 4 Kırım Tatar Türkü'nü terör suçlamasıyla 12 yıldan 18 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırdı.

Rusya'nın Rostov-na-Donu kentindeki askeri mahkeme, 4 Kırım Tatar Türkü'nü terör suçlamasıyla 12 yıldan 18 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırdı.

Kırım Dayanışması Platformundan yapılan açıklamada, mahkemenin, 4 kişiyi terör suçlamasıyla yargıladığı kaydedildi.

Mahkemenin kararına göre Ruslan Mesutov 18, Lenur Halilov 18, Eldar Kantimirov 12 ve Ruslan Nagayev 13 sene hapis cezasına çarptırıldı.

Söz konusu 4 kişi 2019'da Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da terör suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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