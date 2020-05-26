Rusya'da askeri helikopter düştü 4 ölü
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Rusya'da askeri helikopter düştü 4 ölü

Rusya'da askeri helikopter düştü: 4 ölüRusya, (DHA)- Rusya'da askeri helikopter pistten kalkış yaptıktan hemen sonra kontrolden çıkarak yere çakılması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

26.05.2020 09:37 | Son Güncelleme: 26.05.2020 09:41

Rusya'da askeri helikopter düştü: 4 ölü

Rusya, (DHA)- Rusya'da askeri helikopter pistten kalkış yaptıktan hemen sonra kontrolden çıkarak yere çakılması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Helikopterin düşme anları ise saniye saniye kaydedildi.

Rusya'da askeri helikopter pistten kalkış yaptıktan hemen sonra kontrolden çıkarak yere çakılması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Rusya Federasyonu'na bağlı Çukotka Özerk bölgesindeki Ugolny Havalimanı'nda meydana geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Mi-8 tipi askeri helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğünü ve 4 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Güvenlik kamerasınca kaydedilen kazada, helikopterin kalkış yaptığı, yerden yaklaşık 10 metre yüksekteyken kontrolden çıkarak kendi ekseni etrafında dönmeye başladığı ve yere çakıldığı görüldü. Yere çakılan helikopterde patlama da meydana geldi.

Rusya'da askeri helikopter düştü 4 ölü

Kaynak: DHA

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