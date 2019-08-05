Rusya'da askeri depoda patlamanın ardından tahliye sürüyor

Rusya'da 200 bin cephanenin bulunduğu askeri depodaki patlamanın ardından bölgeye yakın yaklaşık bin kişi tahliye edildi.

Patlama, Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesindeki cephanelerin bulunduğu askeri bir depoda meydana gelmişti. Patlamanın meydana geldiği depoda, 200 bin cephanenin bulunduğu duyurulmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı, patlamalardan dolayı deponun 20 kilometre çevresindeki yerleşim yerlerinde yaşayan insanların tahliye edildiğini duyurdu. Zaborka'dan 67, Small Ului'den 430, Kamenka'dan 153 kişi tahliye edilirken; bir çocuk kampından 257'si çocuk, 66 yetişkin patlama bölgesinden uzaklaştırıldı.

Patlama sonucunda, yaralanan 4 kişiden 1'inin çocuk olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA