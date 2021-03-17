Rusya'da aşırı süratli araç otobüs durağına daldı: 3 yaralı
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Rusya'da aşırı süratli araç otobüs durağına daldı: 3 yaralı

17.03.2021 13:55 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:50
Rusya'da aşırı süratli araç otobüs durağına daldı: 3 yaralı

Rusya'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir araç, önce yolcu indiren otobüse çarptı, sonra durağa dalarak 3 kişiyi yaraladı.

Rusya'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir araç, önce yolcu indiren otobüse çarptı, sonra durağa dalarak 3 kişiyi yaraladı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da aşırı hız yapan araç sürücüsü kontrolünü kaybetti. Araç bir süre sonra yaklaşık 50 metre kayarak belediye otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs durağına dalan araç, 3 kişiyi savurarak yaraladı. Yaralılar bölgeye gönderilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Rus polisi kaza anının yer aldığı güvenlik kamerası görüntülerini paylaşarak araç sürücüsünün gözaltına alındığını duyurdu. Yaralıların hayati tehlikeyi atlattığı, hastanede tedavilerine devam edildiği aktarıldı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Rusya'da aşırı süratli araç otobüs durağına daldı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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