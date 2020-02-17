Rusya'da araçta otururken babasının tüfeğiyle vurulan çocuk öldü

17.02.2020 09:36 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:36

Rusya'da bir çocuk, babasının aracın içine yasladığı tüfekten çıkan mermiyle vurularak hayatını kaybetti.



Rusya'nın Krasnodar bölgesine bağlı Rostov şehrinin Kakalig köyü yakınlarına avlanmaya giden 2 avcıdan biri, yanına çocuğunu da aldı. Aracın arka koltuğuna çocuğunu oturtan baba, ön koltuğa oturup yanına avda kullandığı tüfeğini koydu. Arkadaşı araç kullanırken kendisi ön koltukta oturan babanın yanına koyduğu tüfek, aracın sarsıntısıyla bir anda ateş aldı. Arka koltuğa bakan tüfeğin namlusundan çıkan mermi 11 yaşındaki çocuğun karnına isabet etti. Baba ve arkadaşı çocuğu hemen hastaneye götürürken ameliyata alınan çocuk hayatını kaybetti.



Öte yandan baba ve arkadaşı polis tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılığın ilk duruşmaya kadar babanın tutuklanmasını talep ettiği, avcı olan diğer kişinin ise ifadesinin ardından serbest bırakılacağı öğrenildi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA