Rusya'da anayasa değişikliği referandumuna ait internet sitesine siber saldırı Rusya'da anayasa değişikliği için yapılan referandumun internet sitesine Singapur ve İngiltere'den siber saldırılar yapıldığı belirtildi.

Rusya'da anayasa değişikliği için yapılan referandumun internet sitesine Singapur ve İngiltere'den siber saldırılar yapıldığı belirtildi. Rusya Federasyonu Merkez Seçim Komisyonu'nun yaptığı açıklamada, anayasa değişikliği referandumuna ait internet sitesine Singapur ve İngiltere merkezli siber saldırıların yapıldığı belirtildi. İnternet sitesi anayasa ve oy kullanma prosedürlerinde yapılacak değişiklikler hakkında bilgi içeriyor.

Kaynak: DHA