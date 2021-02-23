Rusya'da alkollü sürücü can aldı: 2 ölü

Rusya'da alkollü bir sürücü, şehir içi yolda hız yapınca 16 yaşında iki gence çarptı.

Rusya'da alkollü bir sürücü, şehir içi yolda hız yapınca 16 yaşında iki gence çarptı. Kaza sonucu iki genç de yaşamını yitirdi. Sürücü ise gözaltına alındı.

Kaza, Rusya'nın Ulaan Üde kentinde meydana geldi. Şehir içi yolda hız yapan alkollü sürücü, karşıdan karşıya geçen 16 yaşındaki iki gence çarptı. Rus medyası, kaza sonucu iki gencin de yaşamını yitirdiğini duyurdu. Kaza yerinden kaçan sürücü, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı