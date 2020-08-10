Rusya'da akaryakıt istasyonunda patlama: 4 yaralı Rusya'da bir akaryakıt istasyonunda henüz nedeni bilinmeyen bir patlama meydana geldi.

Rusya'da bir akaryakıt istasyonunda henüz nedeni bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Yerel medya, patlamada 4 kişinin yaralandığını duyurdu.

Patlama, Rusya'nın Volgograd kentindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken; olay yerine giden Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM) ekipleri, bir gaz tankının tamamen yandığını açıkladı. Rus medyası, patlamada 4 kişinin yaralandığını, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Kaynak: DHA