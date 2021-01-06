Rusya'da "ağır ve kronik hastalıklı çocuklar için" fon kuruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Rusya'da "ağır ve kronik hastalıklı çocuklar için" fon kuruldu

06.01.2021 12:39 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:39
Rusya'da

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede tedavisi pahalı, ağır ve kronik hastalıkları bulunan çocukları desteklemek için yeni bir fon oluşturulmasına yönelik kararnameyi imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede tedavisi pahalı, ağır ve kronik hastalıkları bulunan çocukları desteklemek için yeni bir fon oluşturulmasına yönelik kararnameyi imzaladı.

Kararnameye göre, Rusya'da ağır ve kronik hastalıkları olan çocukların ilaç ve tedavi masraflarının karşılanması için "İyilik Çemberi" adlı bir fon kuruldu.

Putin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ülkede yıllık 5 milyon rubleden fazla geliri olanlar için vergi oranlarının geçen yıl yüzde 13'ten 15'e çıkarıldığını hatırlatarak, buradan elde edilecek ilave kaynağın söz konusu fona aktarılacağını belirtmişti.

Böylelikle fona yılda 60 milyar ruble (yaklaşık 813 milyon dolar) aktarılması hedeflenirken, söz konusu kaynak, özellikle çocukların hastalıklarında gereken ancak Rusya'da bulunmayan pahalı ilaçların tedarik edilmesi için kullanılacak.

Fonun yönetim kurulu başkanlığına, aynı zamanda St. Petersburg Çocuk Bakımevi'nin müdürü olan Rahip Aleksandr Tkaçenko atandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Yaşar Güler Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Cemal Hünal Enis Arıkan Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Ömer Bayram Güven Yalçın Cüneyt Çakır Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Konyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rusya'da "ağır ve kronik hastalıklı çocuklar için" fon kuruldu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 12:42:39. #1.15#
title